Brilon: Motto „VHS macht glücklich“ – Herbstsemester bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg beginnt – Semesterauftakt mit zwei Highlights !

Mit rund 480 Kursen und Veranstaltungen hofft das Team der VHS, jede*n Teilnehmer*in glücklich machen. Herbstsemester bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg beginnt

Semesterschwerpunkt Glück

Am 12. September ist offizieller Semesterstart bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg und dieses Semester steht ganz unter dem Motto „VHS macht glücklich“. Mit rund 480 Kursen und Veranstaltungen hofft das Team der VHS, jede*n Teilnehmer*in glücklich machen zu können.

Semesterauftakt mit zwei Highlights

Zur Primetime am Semesterstart, 12. September, können Interessierte in diesem Herbst alles rund um die VHS erfahren. In einer Online-Veranstaltung mit drei Themenblöcken bleiben keine Fragen zum Team, zum Programm und rund um die Dozententätigkeit offen. Am folgenden Dienstag, 13. September, berichtet Autor Christof Jauernig in Brilon von seinen Erfahrungen mit dem Glück. In „Eintausendmal Lebensglück“ erzählt Jauernig von den Glückmomenten der unterschiedlichsten Menschen, die er auf seiner eigenen Reise zur Zufriedenheut befragt hat.

Individuelle Weiterbildung im Lernmanagementsystem der VHS

Das Lernmanagementsystem der VHS BMO mit Kursen zu Projektmanagement, MS Office, Social Skills oder Führungskompetenzen wird seit dem Start kontinuierlich ausgebaut. In diesem Semester bietet die VHS drei Themenblöcke, zu denen jeweils drei Module individuell buchbar sind. Der Block „Marketing für soziale und öffentliche Einrichtungen“ bietet beispielsweise Module zu Pressearbeit oder Social Media Marketing. Unterstützung auf der Suche nach Aufklärung und Hilfsangeboten soll der Themenblock „Psychische Erkrankungen – Informationen für Angehörige“ bieten, gerade in den aktuellen Zeiten mit vielen Ängsten und Unsicherheit. „Als dritten Block bietet unser LMS drei Module speziell für junge Musiker*innen“, berichtet Michael Klaucke, Leiter der VHS BMO. „Virtuell lernen hier Jugendliche und junge Menschen alles rund um die Tontechnik, auch ohne musikalische Vorbildung.“ Darüber hinaus hat sich der gesamte Online-Bereich bei der VHS BMO fest etabliert und bietet Kurse aus allen Themenbereichen.

Vielfältiges Programm mit vielen neuen Angeboten

Neben vielen bekannten Kursen bietet das Herbstprogramm in allen drei Geschäftsstellen auch wieder völlig neue Angebote. Die Geschäftsstelle Olsberg hat im Herbst einiges neues rund um Kinder und Familien im Angebot, wie die Erste Hilfe am Kind oder eine sportliche Auszeit für Mütter. Beim Solo Jazz kann sich jede*r tänzerisch ausprobieren ganz ohne Partner. In Marsberg sind neue Yoga-Kurse für Kinder und Erwachsene im Programm. Da die Hallenbad-Kurse aufgrund der Renovierung im Herbstsemester entfallen, gibt es als Alternative einen Bauch-Beine-Po und Pilates-Mix sowie Workouts mit dem Pezziball. Feng Shui wird im Herbst neu in Brilon angeboten. Außerdem können sich Interessierte im Graffiti-Workshop künstlerisch ausprobieren. „Einige neue Angebote können wir sogar gleich in allen drei Städten präsentieren“, freut sich Anika Schnieders, stellvertretende VHS-Leiterin. „Das Trendthema Trockenblumenkränze haben wir beispielsweise ins Programm aufgenommen.“ Auch im Bereich Sprachen gibt es wieder vieles zu entdecken. Bei Unsicherheit, ob der Sprachkurs wirklich passt, bietet die VHS BMO auch die Möglichkeit, unverbindlich zu schnuppern.

Das neue Programmheft liegt an vielen bekannten Auslagestellen sowie den drei Geschäftsstellen aus und ist natürlich online unter www.vhs-bmo.de zu finden. Anmeldungen sind online sowie in allen drei Geschäftsstellen möglich, sowohl telefonisch (Brilon: 02961 6416, Marsberg: 02992 1280, Olsberg: 02962 3080), per E-Mail ([email protected]) oder persönlich. Als besonderen Service zum Semesterstart sendet die VHS BMO das Programmheft auf Wunsch auch zu – eine kurze Mitteilung per Telefon oder Online-Kontaktformular reicht aus.

