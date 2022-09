VHS Brilon: Kurs Intervall Aerobic – Muskelaufbau und Konditionstraining

Schrittfolgen zu guter Musik im Wechsel mit Kräftigungsübungen

VHS Brilon. In diesem neuen Angebot erwarten die Teilnehmenden Schrittfolgen zu guter Musik im Wechsel mit Kräftigungsübungen. Ziel des Kurses ist es, die eigene Kondition zu verbessern und die Muskulatur zu stärken. Spaß und gute Laune kommen dabei nicht zu kurz.

Der Kurs beginnt am Montag, 12. September, und findet an zehn Abenden von 18.55 bis 19.45 Uhr in Brilon statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg / Fotocredits: pexels

