VHS Brilon: Tanzen in Alme – Von Kids-Dance bis Discofox

Am Montag, 12. September, starten im Briloner Ortsteil Alme neue Tanzangebote.

Kinder von zwei bis vier Jahren tanzen gemeinsam mit ihren Eltern an acht Nachmittagen von 16.30 bis 17.15 Uhr ganz spielerisch.

Haltung, Motorik und Koordination können Kinder von fünf bis sieben Jahren beim Kids Dance trainieren. Der Kurs findet von 17.30 bis 18.15 Uhr statt.

Am Abend bringen Erwachsene beim Dance-Fitness das Herz-Kreislauf-system in Schwung: In der Gruppe und mit viel Musik und guter Laune. Der Kurs findet an acht Abenden von 18.30 bis 19.30 Uhr statt.

Discofox für Paare von 19.45 bis 20.45 Uhr führt an den beliebten Tanz heran und Teilnehmende lernen neben dem Grundschritt auch schöne und leichte Figuren. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Fotocredits: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon