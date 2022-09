VHS Brilon: Englisch für Fortgeschrittene – Verständigung für Reisen und typische Alltagssituationen

Die Teilnehmenden lernen an zehn Abenden Redewendungen, Wortschatz und Grammatik für die Verständigung auf Reisen und in typischen Alltagssituationen

Der Kurs ermöglicht den Teilnehmenden einen lebendigen Zugang zur englischen Sprache. Er richtet sich an Fortgeschrittene, die ihre Kenntnisse weiter ausbauen möchten. Die Teilnehmenden lernen an zehn Abenden Redewendungen, Wortschatz und Grammatik für die Verständigung auf Reisen und in typischen Alltagssituationen.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 13. September, und findet von 18.30 bis 20 Uhr statt. Es wird mit einem Lehrbuch gearbeitet, das zum Kurs angeschafft werden muss.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

