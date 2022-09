Einladung zum Stadtschützenfest in Brilon vom 09. bis 11. September 2022

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Briloner Bürgerinnen und Bürger, verehrte Gäste,

erstmalig hat die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon e. V. die Ehre, ein Stadtschützenfest ausrichten zu dürfen, nämlich das 16. Stadtschützenfest des Stadtschützenverbandes Brilon vom 09. bis 11. September 2022. Eigentlich haben wir in der Vergangenheit hier den anderen Vereinen des Stadtverbandes den Vortritt gelassen dies durchzuführen. Aber nachdem das im vergangenen Jahr turnusmäßig geplante Stadtschützenfest coronabedingt ausgefallen ist, bestand für den Ausrichter, die St.-Anna-Schützen aus Wülfte Ungewissheit, ob es in diesem Jahr nachgeholt werden kann. Durch diese Unsicherheit wäre das Bestellen von Festzelt und Zeltausstattung ein zu hohes finanzielles Risiko gewesen. Aufgrund unserer großen Schützenhalle bestand dieses Risiko für uns nicht, so dass wir gerne „in die Bresche gesprungen“ sind. Wir freuen uns daher, die Schützenbruderschaften und -vereine des Stadtverbandes Brilon mit ihren Königspaaren und Hofstaaten sowie die Musikerinnen und Musiker der teilnehmenden Blasorchester, Tambourkorps und Spielmannszüge, aber auch alle Gäste aus nah und fern in unserer schönen Schützenhalle begrüßen zu dürfen! Lasst uns drei Tage fröhlich miteinander feiern und die Sorgen des Alltags vergessen.

Ein besonderer Gruß gilt dem amtierenden Stadtschützenkönigspaar Sven Berg und Julia Koldiz vom Heimat- und Schützenverein Petersborn-Gudenhagen sowie dem amtierenden Jungschützenkönigspaar Jonas Korsinski und Katja Ebert von der Schützenbruderschaft St.-Ludgerus Alme. Für Euch heißt es nach vier Jahren Amtszeit am Freitag bzw. Samstag, die Kette weiterzureichen. Eure Nachfolger haben dann voraussichtlich nur die Hälfte Eurer Amtszeit vor sich, da das nächste Stadtschützenfest hoffentlich wieder turnusgemäß im Jahr 2024 in Wülfte stattfindet.

Aber zunächst wollen wir das 16. Stadtschützenfest in Brilon feiern. Ich möchte mich daher bei allen, die bei der Vorbereitung hierzu mitgewirkt haben, ganz herzlich bedanken, ebenso bei allen Sponsoren und bei allen Helfern, die uns ihre Unterstützung während der drei Festtage zugesagt haben. Ein Stadtschützenfest kann ein Vorstand alleine nicht vorbereiten und abwickeln, da bedarf es noch weiterer Unterstützung. Ich möchte aber auch die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Schützenkollegen des Stadtverbands nicht unerwähnt lassen.

Selbstverständlich ist die Bevölkerung bei kostenlosem Eintritt an allen Tagen herzlich eingeladen!

Am Freitag und Samstag erwarten uns spannende Vogelschießen und am Samstagabend können wir den großen Zapfenstreich in unserer Schützenhalle erleben. Aber auch zum Festgottesdienst am Samstag um 15.00 Uhr dürfen wir ganz herzlich in die Propsteikirche einladen. Denn genauso wie das Feiern zum Schützenfest gehört, verhält es sich auch mit unserem Bekenntnis zu unserem christlichen Glauben.

Zum Schluss möchte ich noch die Briloner Bürgerinnen und Bürger bitten, genauso wie bei unserem regulären Schützenfest, die Häuser zu beflaggen und ich bitte alle Schützenbrüder, am Sonntag zum großen Festzug in weiß mit Schützenhut und Gewehr um 13.30 Uhr an der Schützenhalle anzutreten.

Wir wünschen allen Teilnehmern und Gästen ein schönes und unvergessenes Stadtschützenfest 2022 in Brilon und freuen uns auf Euch!

Mit Sauerländer Schützengruß

Christian Herrmann, 1. Vorsitzender und Major der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon e. V.