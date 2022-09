Die Stadt Brilon lädt am 18. September 2022 zum bunten Familienfest ein – Briloner Kurpark – Ein Lieblingsplatz wird 50

Briloner Kurpark: Vor 50 Jahren fand die symbolische Schlüsselübergabe an den damaligen Bürgermeister Klaholz statt

Am 18. September 2022 um 11 Uhr werden der Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch und die Briloner Waldfee Zoe alle Geburtstagsgäste im Briloner Kurpark begrüßen. Vor 50 Jahren fand die symbolische Schlüsselübergabe an den damaligen Bürgermeister Klaholz statt. Seitdem hat sich der Park immer wieder gewandelt. Die Teichanlage wurde mit Stufen, Bänken am Wasser und Steg neu angelegt, ein Mehrgenerationenplatz mit Spielplatz und Fitnessparcours gebaut und der geologische Lehrpfad neugestaltet. Rechtzeitig zum Geburtstag wurde der Rosengarten in neuem Gewand eröffnet.

Am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr sind alle eingeladen, den Geburtstag des beliebten Parks zu feiern. Vom Eingang Kinderland am Kurpark in der Helle aus der Stadt kommend bis zum Möhnebachlauf gibt es immer wieder etwas zu entdecken, auszuprobieren und zu erleben. Eine Kurparkrallye lädt ein, verschiedene Aufgaben über das Gelände verteilt zu lösen und mit etwas Glück bei der Verlosung einen tollen Preis zu gewinnen. Spielerisch informiert das Team vom Stadtmuseum Haus Hövener am geologischen Pfad, der Imkerverein am Bienenlehrstand, der Kneippverein im Kräutergarten und das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek mit dem Parkmemory und Parkpuzzle. Gesund bewegen ermöglicht der Kneippverein mit Kneippen beim Tretbecken und beim Zumba. Sportlich messen können sich alle beim Schach, Tischtennis oder Boule mit heimischen Vereinsspielern und Vereinsspielerinnen.

An der großen Ameise treffen sich alle Interessierten beim Stand von Brilon natürlich zu den wanderbaren Märchen mit dem Grüffelo. Die Esel des Heimatbund Semper Idem laden zu Eselselfies und Wanderungen durch den Park ein vorbei an der Hütte der Waldfee und dem Tanzteppich. Eine Kunstausstellung im Park organisiert der Kunstverein Brilon. Für Musik und Unterhaltung am Kurparkteich wird gesorgt, wo sich die Anlaufstelle der BWT befindet mit allen Informationen rund um das Festprogramm.

Für das leibliche Wohl sorgen das Hotel am Kurpark und Brockmanns Hütte. Kaffee und (Geburtstags-)kuchen werden nicht fehlen.

Der Eintritt ist frei. Das Fest findet nur bei trockener Witterung statt.

