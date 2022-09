Am 2.10.2022 um 19:30 Uhr heißt es „O´zapft is!“: Auf zum  Oktoberfest nach Alme

Die „Original Almetaler“ sorgen mit ihrer Blasmusik für die passende Atmosphäre zum Klönen und Schunkeln

Am 02.10.2022 veranstaltet die St.Sebastian Schützenbruderschaft gemeinsam mit dem BV 23 Alme ein zünftiges Oktoberfest in der Almer Gemeindehalle. Um 19:30 Uhr heißt es „O´zapft is!“ mit original bayerischem Bier von der Starnberger Brauerei, die seit kurzer Zeit Teil der Krombachergruppe ist.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Frisch zubereitete bayerische Spezialitäten warten auf Sie in der zum Oktoberfestzelt umgestalteten Festhalle. Nach dem Essen läd der “Obstler-Garten“ zu geistigen Genüssen ein.

Die „Original Almetaler“ sorgen mit ihrer Blasmusik für die passende Atmosphäre zum Klönen und Schunkeln. Zu späterer Stunde sorgt unser DJ für die passende Musik, und die Party geht weiter bis zum frühen Morgen.

Bei traditionellen Spielen wie „Hau den Lukas“ und „Bierkrug Stemmen“ kann man seine Kräfte messen. Bei der Wahl zu Mr. & Mrs. Oktoberfest werden die passendsten Outfits gekürt. Eine Super – Gaudi ist also vorprogrammiert ! Wie vom original Oktoberfest bekannt, können Vereine, Clubs, Gruppen, etc. auch bei uns Tische reservieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, zusammen mit Freunden an den Tischen bedient zu werden. Reservierungen können gerichtet werden an [email protected] .

Natürlich bietet die weitläufige Festhalle auch für kurzentschlossene Gäste genügend Platz an Stehtischen und Theke zum Feiern, Tanzen und Spaß haben.

