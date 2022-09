Bürgermeister Dr. Christof Bartsch: Grußwort zur 66. Briloner Michaelis Kirmes 2022

Sehr geehrte Brilonerinnen und Briloner, Verehrte Gäste aus nah und fern!

Vom 23. – 26. September 2022 herrscht wieder vier Tage lang reges Treiben in unserer schönen Briloner Innenstadt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause startet die nunmehr 66. Michaeliskirmes, die größte und älteste Innenstadtkirmes des Hochsauerlandes.

Pünktlich freitags um 16:00 Uhr eröffnen wir mit dem traditionellen Fassanstich unter dem Rathausbogen gemeinsam mit der 17. Briloner Waldfee Zoe Tilly, Delegierten des Rates sowie Vertretern der Schausteller und Verwaltungskollegen das bunte Treiben. Tatkräftig unterstützen uns hierbei die Steinbergstrolche aus dem Kindergarten Altenbüren, Kinder aus der Villa Rappelkiste Brilon und dem Kindergarten St. Andreas Brilon sowie die jungen Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine, die derzeit bei uns in Brilon zu Gast sind. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Blasorchester Brilon.

Unsere Kirmes ist für alle da: Für die Familien, die Singles und Alleinstehenden, die Ortsansässigen, Neubürger und alle Gäste. Gerade in diesem Jahr freuen wir uns auf viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Brilon eine neue oder vorübergehende Heimat gefunden haben und das erste Mal die Briloner Kirmes mitfeiern werden. Alle werden in Brilon mit offenen Armen empfangen und mit in die Feierrunde aufgenommen.

Die bekannten Schausteller sorgen mit ihren Ess-, Süß- und Eiswaren dafür, dass die Straßen in der Innenstadt zu einer Schlemmerstraße werden. Die Highlights für die Besucher sind natürlich die Fahrgeschäfte wie Steamer, Break Dance, Fighter, Aqua King und Scary House.

Als ein Höhepunkt am Freitagabend leuchtet wie jedes Jahr das Höhenfeuerwerk über Brilons Innenstadt.

Treffen Sie an den Getränkeständen oder in den Partyzelten alte Freunde wieder und entfliehen Sie somit einen Moment aus dem Alltag. Knüpfen Sie neue Kontakte und lernen Sie neue Menschen kennen.

Verbinden Sie ihren Kirmesbesuch mit einem Einkaufsbummel in unseren Geschäften, die am Kirmessonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet haben.

Neben den Attraktionen auf der Kirmesmeile dürfen Sie auch den traditionellen Krammarkt mit seinen rund 100 Ständen im Rundlauf Derkere Mauer, Kirchenstraße und Schulstraße (vom 25.09. –26.09.2022) nicht verpassen. Dieser hat wie jedes Jahr eine vielfältige Angebotspalette von den „fliegenden Händlern“ zu bieten. Lassen Sie sich Neuheiten für Küche und Haushalt vorführen und erleben Sie einige Stunden kurzweiliges Treiben in der historischen Kernstadt von Brilon.

Wie immer gilt ein besonderer Dank den Anliegern, die die nicht vermeidbaren Lärm- und Verkehrsbelästigungen erdulden, den vielen fleißigen Organisatoren und Helfern, ob Verwaltungskollegen, Schaustellern und allen, die zum Gelingen unserer Traditionsfestes beitragen. Die Stadt Brilon, die Schausteller und die Marktkaufleute wünschen allen Besuchern vergnügliche und angenehme Stunden bei hoffentlich gutem Wetter.

Besuchen Sie uns. Wir erwarten Sie. Denn Brilons Michaeliskirmes hat was!

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

Quelle: Team Stadt Brilon

Fotocredits: Archivbild 2018, Brilon-Totallokal, Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon