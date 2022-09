Schon vormerken: Der Rösenbecker Eggeabtrieb findet am 01. Oktober 2022 statt

Nach dem Ausfall 2020 und 2021 startet das Event in die 26. Auflage

Diesen Termin sollte man sich im Kalender schon jetzt rot markieren: Am Samstag, den 01. Oktober 2022, findet der Rösebecker Eggeabtrieb statt. Nach dem 25-jährigen Jubiläum im Jahr 2019 musste das Event 2020 und 2021 pandemiebedingt ausfallen.

Im letzten Jahr gab es mit dem „Rösenbecker Herbstzauber“ zwar eine „Light“-Variante – allerdings nur dorfintern und ohne Umzug. „Sehr schön, aber keineswegs ein Ersatz für das Event, das seit über einem Vierteljahrhundert Zuschauer weit über die Grenzen des Stadtgebiets Brilon hinaus in das Dorf zieht“, so das einstimmige Resümee der Rösenbecker und des Dorfgemeinschaftsvereins, der den Eggeabtrieb in diesem Jahr wieder organisiert.

Zusammen mit vielen Helfern und Teilnehmern erwartet alle Gäste ein tolles Programm: Los geht’s mit dem traditionellen Umzug, der sich um 14:00 Uhr von der Hütte an der Egge auf den Weg zur Schützenhalle macht. Mit dabei: geschmückte Tiere, Fußgruppen, historische Fahrzeuge und vieles mehr. Musikalisch begleitet wird der Umzug von den Musikvereinen aus Rösenbeck und Bontkirchen.

In der Schützenhalle erwartet die Zuschauer dann ein großes Kuchenbuffet, Kaffee und kalte Getränke. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von der „Original Kapelle Zauberwald“ – beste Stimmung vorprogrammiert. Abends legt DJ Volker Schneider auf und sorgt für die passenden Klänge bis tief in die Nacht. Am Grillstand sowie an der Cocktailbar und der Theke gibt es zwischendurch die passende Stärkung.

Der Dorfgemeinschaftsverein Rösenbeck freut sich schon jetzt auf zahlreiche Zuschauer und einen tollen Eggeabtrieb 2022.

Quelle: Andreas Kemper (i.A. des Dorgemeinschaftsvereins Rösenbeck)

Bild: Ulrich Trommer, Brilon-Totallokal

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon