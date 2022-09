Betrunkenen Lkw Fahrer aus dem Verkehr gezogen – Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Betrunkenen Lkw Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Olsberg: Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 16:15 Uhr auf der B7 bei Antfeld einen Lastwagen mit Auflieger, der eine sehr auffällige Fahrweise an den Tag legte. Die Polizei konnte das Gespann auf der Bundesstraße in Antfeld in Fahrtrichtung Brilon anhalten. Der 61-jährige Fahrer aus Ostwestfalen stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, ein Alkoholtest verlief positiv. Der Mann wurde einer Blutprobe unterzogen und der Führerschein wurde sichergestellt.