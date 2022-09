Olsberg: Mit dem Rennrad für den guten Zweck – Oventrop beim Alpentocht 2022

Mit dem Rennrad für den guten Zweck – Dabei waren 24 km und mehr als 1800 Höhenmeter zu absolvieren

Ein Team von Oventrop-Mitarbeitern und Kunden aus Deutschland und den Niederlanden hat am 10. September am Alpentocht 2022 teilgenommen und das Stilfser Joch in Südtirol mit dem Rennrad erklommen. Dabei waren 24 km und mehr als 1800 Höhenmeter zu absolvieren. Zuvor hatte das Oventrop-Team über 10.500 Euro an Spendengeldern für einen guten Zweck eingesammelt. Auf der Passhöhe angekommen waren sich alle Oventroper einig: „Der Alpentocht war eine großartige Herausforderung für das gesamte Team und ein einmaliges Erlebnis!“

Der Alpentocht ist eine niederländisches Benefiz-Event, bei dem die Teilnehmer jedes Jahr einen anderen Alpenpass mit dem Rad oder zu Fuß erklimmen. Im Vorfeld werben die Teilnehmer um finanzielle Unterstützung für ein wohltätiges Projekt. Insgesamt haben in diesem Jahr rund 650 Starter am Alpentocht teil-genommen und dabei eine Rekordsumme von über 500.000 Euro Spendengeldern eingesammelt. Mit dem Geld wird der Verein „CliniClowns“ unterstützt, der Besuche von Clowns in Krankenhäusern organisiert. Dort sollen sie den Heilungs- und Genesungsprozess kranker Menschen unterstützen.

Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und hygienisch sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.

