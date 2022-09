Neue Landservicebroschüre ist erschienen! Entdecke die schönsten Landerlebnisse im Hochsauerlandkreis

Die unbekannten Perlen des Sauerlandes entdecken

In einer der beliebtesten Ferienregionen von Nordrhein-Westfalen stellt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen eine neue Verbraucherbroschüre mit dem Titel: Die echten Landerlebnisse im Hochsauerlandkreis vor. In dem abwechslungsreichen Hofwegweiser sind 129 landwirtschaftliche Betriebe zu finden, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern tolle Angebote in der Region unterbreiten. Neben zahlreichen Ferienhofangeboten gibt es auf den Bauernhöfen eine Reihe echter Schätze zu entdecken. Einer der Geheimtipps ist Hof Müller. Er bietet die eigene Rohmilch und Eier sowie weitere regionale Produkte in einer Automatenstation an. Darüber hinaus bereichern Rohmilchkäse, Zwergzebu-Rindfleisch, Duroc-Schweinefleisch, Wassermelonen und Ziegenmilcheis die Sauerländer Klassiker, wie Weihnachtsbäume oder Rindfleisch aus eigener Erzeugung.

Auf zum nächsten Hoferlebnis

Wer durch das Taschenbuch blättert, lernt die Landwirtschaft im Hochsauerlandkreis kennen. Jede Betriebsbeschreibung spiegelt die individuelle Leidenschaft der Betriebsleiter*innen wider. Am Ende schließt jedes Betriebsportrait mit dem Satz: Nachhaltigkeit leben wir so! Damit wird deutlich, wie breit gefächert das nachhaltige Handeln der Landwirt*innen für Umwelt, Wirtschaft und Soziales ist. Sie geben Wissen über saisonale Lebensmittel direkt an ihre Kunden weiter oder sie fördern bewusst einen verpackungsarmen Einkauf im Hofladen. Andere betreiben wiederum aktiven Boden- und Gewässerschutz oder setzen auf regenerative Energiequellen, um wertvolle Ressourcen zu schonen.

Den Wegbegleiter zum Hof gibt‘s gratis

Jeder, der sich auf den Weg zu den schönen Landerlebnissen im Hochsauerlandkreis macht, erhält die neue Broschüre kostenlos in den Bürgerbüros der Städte und Gemeinden. Alternativ kann sie beim Verbrauchertelefon der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen gegen eine Versandkostenpauschale von drei Euro bestellt werden. Telefon: 0251 2376 444 oder E-Mail: [email protected]. Außerdem steht sie zum kostenlosen Download im Internet unter folgendem Link bereit: www.landservice.de

Quelle: Leonie Sulk, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Bild: (von links nach rechts) hintere Reihe: Marc Müller, Stefan Belke (Kreislandwirt HSK), Rebecca Drees (Landservice-Beraterin); vordere Reihe: Nicole Müller, Dr. Alfred Gerken (Geschäftsführer Kreisstelle Meschede) und Leonie Sulk (Landservice-Beraterin) präsentieren das neue Taschenbuch, das direkt zu den Bauernhöfen im Hochsauerlandkreis führt.

Fotocredits:: Hermann-J. Hoffe

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon