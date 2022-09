Ein buntes Programm zur Interkulturellen Woche 2022 in Brilon – Sonntag, den 02.10. und Montag, den 03.10.2022

Im Rahmen der diesjährigen Interkulturellen Woche in Brilon findet am Sonntag, den 02.10. und Montag, den 03.10. ein buntes Programm statt.

Musik und internationales Buffet

Am Sonntag, den 02.10. um 12:30 Uhr beginnen die Interkulturellen Tage im Evangelischen Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, 59929 Brilon, mit einem musikalischen Angebot unter dem Titel „World Blessing“. Anschließend findet ab 13:00 Uhr ein Internationales Buffet statt. Wer kleine internationale Spezialitäten zu dem Buffet beisteuern möchte, meldet sich bitte bei Frau Volmer unter 02961 / 794 – 296 oder per E-Mail [email protected]

Internationaler Tag der Moscheen

Am Montag, den 03.10. von 10:00 bis 15:00 Uhr öffnet die Briloner Moschee Fatih Camii, Nikolaistraße 11, 59929 Brilon, ihre Türen für interessierte Personen anlässlich des Internationalen Tages der Moscheen.

Fotoausstellung zum Thema „Heimat ist Vielfalt”

Die kostenfreie Fotoausstellung zum Thema „Heimat ist Vielfalt” wird am Sonntag, den 02.10. von 12:30 bis 16:00 Uhr und am Montag, den 03.10. von 13:00 bis 17:00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum ausgestellt. Es handelt sich um eine Wanderausstellung. Im Mittelpunkt stehen verschiedene künstlerische Ansätze, wie der Begriff Heimat unterschiedlich interpretiert werden kann. Oftmals wird mit dem Begriff Heimat etwas assoziiert, einem Gefühl, – einer Erinnerung, – etwas Abwesendem oder etwas ganz Besonderem. Heimat ist kein bestimmter Ort, sondern wird mit persönlichen und individuellen Werten und Gefühlen verbunden. Die Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit der Caritas Paderborn hat rund 30 Menschen während der Pandemie gefragt, was Heimat für sie bedeutet und wie sie dieses Gefühl in einem Foto festhalten würden. Es wurden zu dem Fotospaziergänge angeboten, die gerade zu Zeiten der Lockdowns eine willkommene Abwechslung für junge Menschen boten. Menschen, die die Ausstellung sehen, sollen dazu angeregt werden, den vielschichtigen Begriff Heimat aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Gemeinsam mit Cheezze e.V. und Labori e.V. wurde die Ausstellung erstmalig in Paderborn, bei der Mini-Ausgabe des Volksfests Libori 2021, gezeigt. Letztes Jahr war die Wanderausstellung auch in der Evangelischen Kirchengemeinde im Altkreis Warburg zu sehen.

Märchen, Klang und Bilder

Zum Abschluss der Interkulturellen Tage in Brilon findet am Montag, den 03.10. von 19:00 bis 20:30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum die märchenhafte Klangreise „Östlich der Sonne und westlich des Mondes“ statt. Es handelt sich um eine künstlerische Veranstaltung mit FabuLust – Irmela Kopp – (Erzählerin), Bernadette Pack (Gesang, Shruti-Box, Organetto) und den Gästen Mariola Mühlenbein (Sopranflöte/Tenorflöte, F-Bassflöte), Christa Schmelter (F-Bassflöte, Grossbassflöte).

Herzliche Einladung zur Teilnahme an den Angeboten

Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Die Angebote finden unter Berücksichtigung der gültigen Corona-Schutzmaßnahmen statt.

Die Interkulturellen Tage sollen dazu beitragen, die Vielfalt in unserer Stadt sichtbar und erlebbar zu machen. Das Vorbereitungsteam, bestehend aus Stadt Brilon, Evangelische Kirchengemeinde, Caritasverband, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg, Türkisch Islamische Gemeinde und weiteren Akteuren., lädt alle Bürger aus Brilon und den Ortschaften herzlich zur Teilnahme an den Interkulturellen Tagen ein.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredits: AdobeStock 219800810 – Brilon-Totallokal

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon