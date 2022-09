Im Museum Haus Hövener melden … Der Briloner Nachtwächter zieht ab Oktober 2022 wieder seine Runden durch die Gassen in Brilon

Der Briloner Nachtwächter zieht ab Oktober 2022 wieder seine Runden durch die Gassen in Brilon und lädt Gäste und Einheimische zu seinem abendlichen Rundgang ein.

Neue Termine am:

Freitag, 21. Oktober 2022 18.00 Uhr

Freitag, 11. November 2022 18.00 Uhr

Freitag, 27. Januar 2023 18.00 Uhr

Freitag, 24. Februar 2023 18.00 Uhr

Freitag, 31. März 2023 18.00 Uhr

Freitag, 21. April 2023 18.00 Uhr

Der Briloner Nachtwächter zieht ab Oktober 2022 wieder seine Runden durch die Gassen in Brilon und lädt Gäste und Einheimische zu seinem abendlichen Rundgang ein. Ausgestattet mit Hellebarde, Horn und Laterne verkündet er seine Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Auch der ein oder andere Hausbesuch bei der Briloner Bürgerschaft steht schon mal auf seinem Plan. Da eine Stadterkundung auch hungrig machen kann, ist auf halber Strecke eine rustikale Nachtwächtermahlzeit eingeplant.

Wer also den Briloner Nachtwächter und Ordnungshüter begleiten möchte, meldet sich im Museum Haus Hövener unter Tel.: 02961- 963 99 01 oder per Mail unter: [email protected] an. Die Führungen starten jeweils um 18:00 Uhr am Briloner Museum, Am Markt 14. Der abendliche Rundgang dauert rund 2,5 Stunden.

Die Kosten betragen 25€ pro Person und sind bis spätestens 3 Tage vor Termin im Museum Haus Hövener zu entrichten.

Quelle: Apollonia Held-Wiese (Heimatbund Semper Idem / Museum Haus Hövener)

Fotocredits: AdobeStock 113447251 – Brilon-Totallokal

