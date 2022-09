Der Stadtforstbetrieb Brilon stellt auch im Jahr 2023 wieder Bürgerbrennholz für alle Briloner Haushalte zur Verfügung.

Bürgerbrennholz 2023 – Die Ausgabe des Bürgerbrennholzes wird voraussichtlich ab April 2023 zentral am Holzlagerplatz „Scharfenberger Bahnhof“ erfolgen

Wenn Interesse an dem Bürgerbrennholz besteht, bittet der Stadtforstbetrieb um eine Bestellung bis zum 31.12.2022 . Die Bestellung kann telefonisch unter 02961 794-277, per Mail an [email protected] oder über das Serviceportal auf der Internetseite der Stadt Brilon www.brilon.de erfolgen. Da das Holz im Winter frisch eingeschlagen wird und somit noch nicht trocken ist, weist der Forstbetrieb darauf hin, dass das Holz noch rund zwei Jahre gelagert werden muss, bevor es verfeuert werden kann.

Die Abnahmemenge pro Haushalt wurde aufgrund der drohenden Energiekrise per Beschluss für das Jahr 2023 auf maximal sechs Raummeter je Haushalt erhöht. Diese teilen sich in maximal vier Raummeter Laubholz und zwei Raummeter Nadelholz auf.

Diejenigen, die bereits Ihre Bestellung für das kommende Jahr abgegeben haben werden gebeten, sich bei einer eventuellen Erhöhung der Menge noch einmal mit dem Forstbetrieb in Verbindung zu setzen. Aufgrund der gestiegenen Holzernte-, Transport- und Herstellungskosten sieht sich der Stadtforstbetrieb gezwungen, den Preis für das Bürgerbrennholz in 2023 entsprechend anzupassen. Der Raummeter Laubholz liegt ab der kommenden Einschlagssaison somit bei 75,00 Euro, der Raummeter Nadelholz kostet 50,00 Euro.

Die Ausgabe des Bürgerbrennholzes wird voraussichtlich ab April 2023 zentral am Holzlagerplatz „Scharfenberger Bahnhof“ erfolgen. Hier wird gesondert per Post oder E-Mail informiert.

