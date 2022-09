Schwerer Arbeitsunfall in Olsberg – Assinghausen: Schwer verletzte Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen

Die Besatzung von drei Rettungswagen aus Olsberg und Winterberg, sowie der Notarzt aus Olsberg behandelten vor Ort

Am gestrigen Morgen 27.09.2022) kam es in Olsberg – Assinghausen gehen 9:00 Uhr auf einer Baustelle zu einem schweren Arbeitsunfall. Beim Abladen von Fertighausteilen von einem LKW löste sich ein Wandelement und stürzte um. Dabei wurden drei Arbeiter verletzt, einer davon schwer. Die Besatzung von drei Rettungswagen aus Olsberg und Winterberg, sowie der Notarzt aus Olsberg behandelten vor Ort. Der schwer verletzte Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, die anderen Beiden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, prüft jetzt das Amt für Arbeitsschutz.

Im Einsatz waren die Löschgruppe Assinghausen, Wiemering-hausen und der Löschzug Bigge – Olsberg mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 35 Helfern. Mit Polizei, IUK, Wehrleitung und Rettungsdienst waren 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Einsatzende war gegen 12:00 Uhr.

