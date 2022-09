Montag, 24.10.2022 im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon: „Psychosa“ Protokoll einer Recherche

Montag, der 24. Oktober 2022 – 20 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon – „Psychosa“ Protokoll einer Recherche mit dem Teatron Theater Arnsberg

Beschreibung: Es ist ihre eigene Familiengeschichte, die eine junge Frau zur Forscherin macht. Denn ganz zufällig findet sie heraus, dass aus ihrer eigenen Familie mehrere Frauen auf dem Scheiterhaufen endeten, als Hexen verbrannt wurden. So beginnt sie ihre ganz persönliche Recherche, ihre Suche nach Fakten, Einzelschicksalen von Verfolgten und Verfolgern, nach Hintergründen, Motiven und Ursachen für die Hexenverfolgungen im 17. Jahrhundert.

Und immer wieder fragt sie sich, was hat die Menschen zu derart wahnhaften und grausamen Verfolgungswellen gebracht, und was haben diese Geschehnisse für Auswirkungen auf spätere Zeiten, was haben sie zu tun mit mir und der Zeit, in der ich lebe? Gibt es Verbindungen, korrespondierende Phänomene, Spuren in meinem Leben?

Mit einer Schauspielerin, fünf Musiker*innen und einem Klangkünstler entsteht in dieser Inszenierung ein Kaleidoskop von Momenten, Texten, Liedern, musikalischen Impressionen und Klangcollagen, das versucht die Vielschichtigkeit des Hexenwahns zu ergründen und Verbindungen bis in die heutige Zeit aufzudecken.

Das Ensemble: Christina Stöcker / Teatron Theater und dem „Orpheus Consort“ mit: Maria Mysachenko (Sopran), Johannes Wedeking (Bass), Frederic Punsmann (Orgel, Chembalo), Jenny Heilig (Zink), Luis Tasso Athayde Santos (Dulcian) sowie Max Gausepohl (Klangkunst, Sounddesign)

Regie: Yehuda Almagor, Dramaturgie und Stückentwicklung: Ursula Almagor

