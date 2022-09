Norddeutsche Meisterschaften und Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaften in der Briloner Turnhalle

Von den 19 weiblichen Starterinnen, vertraten 3 Turnerinnen den Ski Club Brilon

Am Samstag, den 10.09. 2022 fanden sowohl die Norddeutschen Meisterschaften im Einzelwettkampf für die Erwachsenen als auch die Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften in der Turnhalle in Brilon statt. Am Morgen kämpften die besten Turner*innen aus Norddeutschland um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Von den 19 weiblichen Starterinnen, vertraten 3 Turnerinnen den Ski Club Brilon. Franziska Kraft ging als erste an den Start und turnte sich mit einer guten Spirale und einem gelungenen Sprung auf die vorderen Plätze. Leider unterlief ihr ein kleiner Patzer in der Musikküre.

Am Ende reichte es für den sechsten Platz. Als nächstes durfte Hannah Süreth ihr Können unter Beweis stellen. Sie turnte ebenfalls eine nahezu fehlerfreie Spirale und einen schweren Sprung. Außerdem gelang es Hannah ihre neue, besonders kreative Musikküre durchzuturnen und sich den 9. Platz zu sichern. Zum ersten Mal ging auch Anna Abeler in der Altersklasse 19+ an den Start. Anna turnte eine sehr schwierige Spiraleküre und erhielt trotz eines kleinen Patzers eine gute Wertung. Die Musikküre ist für die jungen Turnerinnen immer eine besondere Herausforderung. Anna zeigte in dieser Disziplin starke Nerven und turnte ihre Übung auf Musik ohne Fehler durch. Zusammen mit einem starken Sprungwertung konnte sie sich am Ende über den 7. Platz freuen. Somit haben sich alle drei Turnerinnen des Ski Club Brilon ein Ticket für die Deutschen Meisterschaften gesichert, welche am 29.10.2022 in Bielefeld stattfinden.

Am Abend traten die drei Turnerinnen mit der Unterstützung von Marie Kraft bei den Mannschaftsmeisterschaften an. In diesem Wettkampf müssen zwei Musikküren, eine Geradekür ohne Musik, zwei Spiralen und ein Sprung gezeigt werden. Bei dem Mannschaftswettkampf wuchsen die jungen Turnerinnen noch mal über sich hinaus und konnten ihre Leistungen vom Morgen noch toppen. Marie Kraft zeigte eine fehlerfreie Spirale und einen guten Sprung. Anna Abeler konnte ihre Spirale ohne Patzer vorturnen und ihre Geradeküre ohne Musik gehörte zu den besten des Tages.

Zum krönenden Abschluss konnten auch Hannah Süreth und Franziska Kraft ihre Leistungen in der Musikküre im Vergleich zum Morgen steigern. Besser hätte der Mannschaftswettkampf für die Briloner Turnerinnen nicht laufen können. Leider verpasste das Team am Ende das Treppchen knapp und sie belegten den vierten Platz. Das Team hat sich somit nicht für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften qualifiziert.

Vielen Dank an das Trainerteam, dass die Turner an diesem Tag wieder super unterstützt hat. Ein großer Dank gilt auch den Kampfrichtern und den vielen Helfern, die die Ausrichtung eines so großen Wettkampfs in der Briloner Turnhalle ermöglicht haben.

Quelle Text + Bild: Silvia Rummel, Rhönradteam aus Brilon

