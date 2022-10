59. Briloner Wirtschaftsforum – Führung verändert sich – „Fußball und Management – Was kann der Mittelstand vom Profifußball lernen“

Briloner Wirtschaftsforum hat auch in seiner 59. Auflage noch die gleiche Bedeutung wie zu seiner ersten Auflage

In einem waren sich an diesem Abend alle einig: Das Briloner Wirtschaftsforum hat auch in seiner 59. Auflage noch die gleiche Bedeutung wie zu seiner ersten Auflage. Und es war gut, dass auch diese Veranstaltung nach zwei Corona bedingten light Versionen wieder so stattfinden konnte, wie gewohnt.

Über 120 Besucher konnten die Organisatoren von der Stadt Brilon und der Volksbank Brilon begrüßen, darunter auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Brilon. Thema des Abends war: „Fußball und Management – Was kann der Mittelstand vom Profifußball lernen“.

Den Schwerpunkt setzte der Referent Prof. Dr. Henning Staar dabei auf das Thema Mitarbeiterführung. Prof. Staar ist Professor für Psychologie und unterrichtet an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.

Zusätzlich arbeitete er mit einigen Fußballprofimannschaften zusammen und kennt sich daher auch in der Welt des Fußballs sehr gut aus. Den Zuhörern fiel es nicht schwer, seinen Vergleichen zu folgen. So fragte er unter anderem, welchen Führungsstil eines Trainers die Zuhörer lieber hätten: Klopp oder Magath. Das Ergebnis war eindeutig, auch wenn der Fußballtrainer Magath ebenfalls Erfolge vorweisen kann.

Anhand dieser und weiterer Analogien verdeutliche Prof. Staar, dass es bei der heutigen Führung auf die „4 I“ ankommt: Inspirierende Motivation / Idealisierter Einfluss / Intellektuelle Stimulierung / Individuelle Unterstützung.

Mit durchaus unterhaltsamen Fragen und kurzen Aufgaben gelang es Prof. Staar auch immer wieder das Publikum in seinen Vortrag einzubeziehen, zum Beispiel bei dem Thema Fairness. Gute Führungspersonen sind fair. Belohnungen müssen transparent, nachvollziehbar und unabhängig von persönlichen Befindlichkeiten erfolgen. Nach einem gut 75-minütigen Vortrag wurden die Inhalte danach noch bei einem kleinen Imbiss und Kaltgetränken auf der Empore der Volksbank vertieft.

Bildunterschrift: Freuen sich gemeinsam über ein gelungenes Wirtschaftforum: v.l.n.r.: Ferdinand Klink Volksbank Brilon, Karl-Udo Lütteken Volksbank Brilon, Referent Prof. Staar, Oliver Dülme BWT, Thorsten Wolff Volksbank Brilon.

