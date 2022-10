Feuer nach Schweißarbeiten am Öltank

Bei Schweißarbeiten entzündeten sich Reste von dem im Tank befindlichen Heizöl

Bei Demontagearbeiten an einem Heizöltank kam es in Olsberg – Wiemeringhausen am Samstag, dem 1. Oktober 2022 gegen 14:45 Uhr zu einem Brand im Kellergeschoss eines Zweifamilienhauses. Bei Schweißarbeiten entzündeten sich Reste von dem im Tank befindlichen Heizöl. Der Hausbewohner konnte das Feuer mit einem Pulverlöscher ablöschen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasinhalation vom mitalarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Brandstelle wurde mit der Wärmebildkamera überprüft und das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Löschgruppen Wiemeringhausen, Assinghausen und dem Löschzug Bigge – Olsberg mit sechs Fahrzeugen vor Ort.

Quelle: Edgar Schmidt, Pressesprecher der Feuerwehr Olsberg

