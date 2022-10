Dirk Wiese lädt zu Vortrag der Expertin für die politische Entwicklung in Osteuropa „Dr. Astrid Sahm“

Dirk Wiese: Ich bin froh, dass ich Frau Dr. Sahm als ausgewiesene Expertin für einen Vortrag im Sauerland gewinnen konnte

Am 28. Oktober lädt der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese zum Vortrag der Geschäftsführerin des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund, Dr. phil. Astrid Sahm, in die Rodentelgenkapelle in Arnsberg-Bruchhausen. Die Expertin für die politische Entwicklung in Osteuropa wird über die Situation der Menschen in Belarus berichten und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine näher beleuchten.

„Ich bin froh, dass ich Frau Dr. Sahm als ausgewiesene Expertin für einen Vortrag im Sauerland gewinnen konnte. Ich freue mich auf einen spannenden Abend und hoffe, dass viele Sauerländerinnen und Sauerländer meiner Einladung folgen und den Vortrag verfolgen und rege mitdiskutieren werden!“, so Dirk Wiese.

Frau Dr. Sahm kooperiert eng mit der Internationalen Bildungs- und Begegnungsstätte „Johannes Rau“ in Minsk (Belarus) und forscht als Gastwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zur Entwicklung der post-sowjetischen Länder Belarus und der Ukraine. Entsprechend kennt sie die Konflikte im „Krisendreieck Belarus, Ukraine, Russland“ und weiß, wie diese miteinander verknüpft sind.

Interessierte können sich bis zum 26. Oktober unter [email protected] für die Veranstaltung anmelden. Dirk Wiese freut sich über eine rege Teilnahme und ein breites Interesse im Sauerland.

Quelle: Hendrik Bünner / Dirk Wiese, MdB, Meschede

Fotocredits: Marco Urban

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon