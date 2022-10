Mit „Brilon natürlich“ der herbstlichen Natur auf der Spur

Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an… und „Brilon natürlich“ startet wieder sein Herbstprogramm!

Ein bunter Strauß voller Erlebnisse präsentiert sich neugierigen Besuchern. „Mitmachen und aktiv sein“ heißt das Motto bei 22 ereignisreichen Angeboten für Jung und Alt. Besonders auf Familien warten spannende Aktionen über und unter Tage sowie Streifzüge im Wald und auf dem Rothaarsteig. Da gilt es, alle Sinne einzuschalten, um sich mit unserem Heimatraum vertraut zu machen! Überraschungen sind garantiert und regen zum Nachdenken an!

Start in die aufregenden Ferien ist nach dem „Tag der deutschen Einheit“. Da macht sich der Ranger auf Spurensuche rund um das Kyrilltor in Petersborn, und ihr könnt viele Pflanzen und Tiere des Waldes entdecken. Am Nachmittag beantwortet Familie Tacken vom Seilerhof in Alme wieder viele Fragen rund um ihren Bauernhof, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch und auf nach Alme!

Erdgeschichtliche Geheimnisse rund um den Saurier von Brilon-Nehden werden im Museum Haus Hövener gelüftet. Eine wahre Sensation im Sauerland! Staunen könnt ihr auch bei den „Wanderbaren Märchen“. Da wird der Drübel doch tatsächlich zum Rabenwald, wenn der kleine Rabe Socke echt starke Geschichten erzählt.

Ebenfalls in diesem Herbst können sich junge Höhlenforscher auf eine Reise in Brilons Unterwelt begeben. Die Expedition in die Rösenbecker Höhle offenbart eine faszinierende Welt. Die ewige Dunkelheit wird nur durch unsere Taschenlampen erhellt. Spannung pur!

Die ist auch beim Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek angesagt, wenn Bilderbücher lebendig werden. Vielleicht sind ja Kuh Lieselotte, Dr. Brumm oder Otto der Bücherbär dabei. Spaß gibt`s bestimmt!

Möchtet ihr ein Highlight des Rothaarsteigs entdecken? Kommt mit auf eine Wanderung zum Borberg, Brilons heiligem Berg, dessen Wallanlage sagenumwoben ist. Vom höchsten Punkt, der Marienkapelle, öffnet sich ein eindrucksvoller Panoramablick ins Ruhrtal. Ein toller Picknickplatz!

Was wäre der Indianersommer ohne unsere Lamas?! Nach einer Tour, die die Kultur des Inkas hautnah erleben lässt, warten am Lagerfeuer oder im Tipi packende Geschichten – echt indianisch eben!

Heilsam und gesund geht es beim „Waldbaden“ zu. Der Herbstwald im Schmalahtal in Brilon-Wald lädt Familien mit Kindern gleich zweimal ein. Bestimmt könnt ihr in diesem besonderen Wald ganz behutsam über alle Sinne Verbindung zur Natur finden. Eine ungewöhnliche Erfahrung, auch bei Nebel oder Regen! Kommt mit!

In der Kita St.Maria im Eichholz erwartet neugierige Kids ein „Abenteuer mit Sebastian Kneipp“. Eine kreative Rallye bietet tolle Entdeckungen rund um die fünf Säulen der Kneippschen Lehre! Die Kita hofft auf euch!

Tags darauf beginnt am Museum eine kleine Stadtrallye durch Brilons Gassen vorbei an alten Bauwerken, Fachwerkhäusern und Brunnen. Ob ihr dazu interessante Aufgaben lösen könnt?

Bunt geht`s im Familienzentrum Leuchtturm zu, wenn Herbstfarben eingefangen werden. Wer von euch gestaltet aus seinen Fundstücken den lustigsten Drachen. Er darf auch schaurig schön sein!

Und dann ist Forschen angesagt! Kennt ihr den Bachflohkrebs oder die Köcherfliegenlarve in unseren Bächen? Mit Kescher und Becherlupe kommen wir beiden auf die Spur. Also: „Komm, wir halten die Füße ins Wasser und die Augen auf…“

Weiter heißt das Motto „Auf in unseren Kurpark!“ Der ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und hat sich toll herausgeputzt. Die bunte Vielfalt voller Überraschungen, die ihr einfach aktiv erleben müsst, ist überwältigend!

Wärme spielt im kommenden Winter eine ganz besondere Rolle. Das weiß sicher unsere Ranger vom Landesbetrieb Wald und Holz. Er vermittelt auf dem Weg von Brilon-Wald zur 8 m hohen Feuereiche auf dem Rothaarsteig mit ihrer imposanten Titanflamme, wie und warum im Wald Wärme wächst. Ein eindrucksvolles Naturerlebnis!

Sodann ist Kreativität angesagt, weil alte Milchtüten ein prima Bastelmaterial sind. Bringt leere TetraPaks mit, denn es heißt in der Stadtbibliothek wieder: „#handgemacht – aus alt mach neu“. Upcycling nennt man das. Bestimmt habt ihr tolle Geschenkideen!

Und wiederum könnte der Abschluss spektakulärer nicht sein! Die Vulkanfelsen der Bruchhauser Steine – das Wahrzeichen des Sauerlandes – werden erklommen. Diese Exkursion enthüllt alle Geheimnisse der Entstehung und Besiedlung dieses 1. Nationalen Naturmonuments in NRW. Entdeckerherz, was willst du mehr?!

Die Angebote in den Herbstferien sind für Gäste und Einheimische aller Altersstufen geeignet. Insbesondere Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen.

Das Programmheft gibt es bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus) oder im Internet unter www.brilon-tourismus.de. Die Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden unter 02961 96990 entgegengenommen.

Quelle Text + Bilder: Friedel Schumacher

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon