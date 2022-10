Am Samstag, den 08. Oktober heißt es ab 19.30 Uhr „O’zapft is!“ Oktoberfest im Hubertussaal vom Blasorchester Brilon  

Oktoberfest im Hubertussaal: Zu traditioneller Blasmusik wird zünftig gefeiert …

Endlich ist es wieder soweit! Das Blasor­che­ster Brilon e.V. lädt in den Hubertussaal der Schüt­zen­halle Brilon zum Okto­ber­fest ein.

Am Samstag, den 08. Oktober heißt es ab 19.30 Uhr „O’zapft is!“. Zu traditioneller Blasmusik wird zünftig gefeiert und mit Grillhendl, Haxen und anderen Leckereien ist für die Verpflegung bestens gesorgt.

Das Okto­ber­fest­bier wird für „Wiesn-erfah­rene“ Trinker auch gerne im Maßkrug ausgeschenkt. Neben weiß-blauer Saal-Deko­ra­tion bringen zuerst das Blasor­che­ster, danach die BigBand des Blasorchesters und später DJ Henning die Menge so richtig in Schwung. Die Musikerinnen und Musiker passen ihr Outfit dem Motto an und freuen sich über jeden Besucher, der in Dirndl und Lederhose mitmacht. Der Eintritt (ab 16 Jahre) ist frei, kommt vorbei!

Quelle: Hagen Stöber, 2. Vorsitzender, Blasorchester Brilon e. V.

