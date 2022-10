39. Kunststück der Woche: Sozialkritisches Kunststück der Woche im Lädchen

Lesbos-Zelte im Regen – Sozialkritisches Kunststück der Woche im Lädchen

Das 39. Kunststück der Woche zeigt ein Werk aus dem Jahr 2020 von Didi und erinnert an die humanitäre Katastrophe im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos. Diana Noor Hesse malt seit 2019. Sie probiert viel aus, verwendet vor allem Acrylfarben und setzt sozialkritische Themen bildlich um. Gebürtig stammt sie aus der indonesischen Stadt Malang. Nach der großen Erdbebenkatastrophe 2018 in ihrer Heimat ist sie nach Deutschland gekommen und lebt in Brilon-Alme.

Ein guter Freund arbeitet bei einer nichtstaatlichen Hilfsorganisation, die sich sozialpolitisch engagiert und war 2020 auf Lesbos eingesetzt. „Seine Erzählungen haben sich mir eingebrannt, das Gefühl von Ohnmacht, die Hilflosigkeit trotz aller Bemühungen humanitärer Hilfe, moderner Technologie, harter Zusammenarbeit aller Beteiligten und gut geführter Logistik.“ Daraus entstanden ist das Werk „Lesbos – Zelte im Regen“ in Acryl auf Leinwand, mit dem Pinsel in drei Schichten aufgetragen.

Die Schwester von Diana Hesse, Dr. Embun Kenyowati Ekosiwi ist Dozentin an der Universität Indonesia UI Jakarta für Kunst und moderne Kunst, für Diana Noor Hesse alias Didi „ist das Malen nur Hobby“. Brilon Kultour präsentiert das Bild in der Derkeren Straße 10a bis zum 14. Oktober 2022.

