Operation Heer – Die erste digitale Karriere-Messe für unsere Landstreitkräfte am 14. und 15. Oktober 2022

Die erste digitale Karriere-Messe der größten Teilstreitkraft der Bundeswehr bekommt einen besonderen Rahmen: Sie findet im Rahmen der Ausbildungslehrübung (ALÜ) in Munster und Bergen statt. Interessierte können bei den Übungen einer Heeresbrigade dabei sein und Eindrücke sammeln, die sonst nur der militärische Führungsnachwuchs zu sehen bekommt.

Am 14. Oktober 2022 von 12:00 bis 18:00 Uhr und 15. Oktober 2022 von 10:00 bis 17:00 Uhr erfahren Sie alles über die vielfältigen Karrierechancen bei den Kampf-, Unterstützungs- und Logistiktruppen – mit Live-Programm aus dem gläsernen Studio am Rande der ALÜ.

Hochkarätig ist das interaktive Angebot: An insgesamt 13 Live-Messestunden zeigen Videos, 360°-Modelle von Waffensystemen, Interviews und Jobporträts, welche vielfältigen Aufgaben das Heer erfüllt. Wer schon immer wissen wollte, was Pioniere, Sanitäter oder Logistikoffizierinnen machen, ist hier richtig. Über 70 Karriereberatende stehen in Live-Chats für die Fragen der Messebesucherinnen und -besucher bereit. Besonderes Highlight ist das Meet & Greet mit Chef-Recruiterin Oberstarzt Dr. Lale Bartoschek, die Fragen der Besucherinnen und Besucher beantwortet.

Technik und Mobilität sind für unser Heer entscheidend – lernen Sie die beeindruckenden Exponate in der digitalen Messelandschaft und den Videos kennen: Kampfpanzer Leopard, Spähwagen Fennek, Schwimmbrücke M3 und Panzerhaubitze 2000 sind nur einige von Ihnen.

Für Unterhaltung sorgen ein Quiz mit hochwertigen Gewinnen und die Chill-Out-Area, in der Sie nicht nur typische Bundeswehr-Rezepte genießen können – Überraschungen garantiert! Und auch Gamerinnen und Gamer werden abgeholt: Highscores und Medaillen belohnen die eifrigsten Erkunderinnen und Erkunder der Messelandschaft.

Weitere Informationen auf: www.operation-heer.de

