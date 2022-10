VHS Brilon: Energetisches Klopfen – Basisprogramm für den Alltag

Als Emotional Freedom Techniques, kurz EFT, wird eine Klopftechnik bezeichnet, die emotionalen Stress und körperliche Beschwerden lindern soll

VHS Brilon. Das Energetische Klopfen ist einfach zu lernen und überall anzuwenden. In diesem Kurs wird ein Basisprogramm für die Selbsthilfe im Alltag erarbeitet.

Der Kurs findet am mittwochs, 19. und 26. Oktober, jeweils von 17 bis 21 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg, 59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416

Fotocredits: pixabay

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon