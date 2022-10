VHS Brilon: Vortrag beantwortet Fragen zum Erbrecht

Erben und Vererben: Vorbereitet sein! – Erben und Vererben: Vorbereitet sein!

Erben und vererben – was ist für alle Beteiligten tragbar und wirtschaftlich vernünftig? Der Vortrag am Donnerstag, 20. Oktober, gibt Einblicke in das aktuelle gesetzliche Erbrecht und beantwortet die Fragen der Teilnehmenden. Weitere Themen während 19 und 20.30 Uhr sind Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Der Vortrag findet im VHS-Haus in Brilon statt, weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg, 59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 641

