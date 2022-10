Vorbei der Tanz: Finissage der Ausstellung „Bewegung und Begegnung in Strich und Farbe“ von Milein Cosmann und Hilde Schrader

Um 12 Uhr und um 15 Uhr findet eine Führung mit Isabel Schrader aus Düsseldorf statt …

Am Sonntag, 16. Oktober 2022 bietet sich zum letzten Mal die Gelegenheit, die Werke von MILEIN COSMANN und HILDE SCHRADER im Briloner Stadtmuseum Haus Hövener zu betrachten, bevor die Werke wieder zurück ins Rheinland, nach Berlin, Schleswig-Holstein und London zurückkehren. Um 12 Uhr und um 15 Uhr findet eine Führung mit Isabel Schrader aus Düsseldorf statt, die sehr lebendig und persönlich beide Künstlerinnen und ihre Werke vorstellen wird.

MILEIN COSMANN konnte wie kaum eine andere mit wenigen Strichen Bewegung und Personen darstellen. Aus der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages werden u.a. ihre Portraits von Konrad Adenauer und Carlo Schmid aus dem Jahr 1949 gezeigt. HILDE SCHRADER setzte Farbe und Licht in Malerei und Holzschnitten um. Als erste Frau und Deutsche wurde sie Mitglied der italienischen Künstlervereinigung „Ordine delle Belle Arti della Provincia di Novara“, heute „Centro Culturale d’Arte ‚La Canonica'“. Auch in Gedichten hielt sie ihre Eindrücke und Emotionen fest, wie in dem der Ausstellung entnommenen:

„Vorbei der Tanz

Noch dringt durch die Portale

Des Festes Leuchten in den dunklen Park.

Der Kerzen Duft verschleiert süß die Halle

Und über halbgeleertem Goldpokale

Hängt Müdigkeit, die sich beim Spiel

Der samtenen Kleiderfalten mühelos barg.

Da – durch die erste große Stille

Tut eine Tür sich leise auf,

und am Balkon, in der Glyzinienfülle

steht eine hohe Frau – des Mondscheins Kühle

belächelt hell das traurige Gesicht.

Der Schatten einer blauen Blüte liegt darauf.“

Anmeldungen für die besonderen Führungen werden telefonisch unter 02961 – 963 99 01 oder per Mail an [email protected] entgegengenommen. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, es ist nur der Eintrittspreis für das Museum zu entrichten.

Die Ausstellung ist Teil des Projektes Tanz in der Fläche – SauerlandHop der Städte Brilon, Olsberg und Winterberg. Dieses wird im Rahmen Regionales Kulturprogramm vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert.

Die Finissage ist die letzte Veranstaltung des Tanzprojektes 2022. Aufgrund der erfolgreichen Veranstaltungen und begeisterten Rückmeldungen wird an einer Fortsetzung für 2023 gearbeitet.

Quelle: Dr. Frauke Brauer Brilon Kultour

Fototitel: Autoritratto come artista – (Selbstporträt als Künstlerin) von Ilde Schrader / Fotorecht: Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon