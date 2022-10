Ab 06.10.2022 ist die Taubenstraße ab Haus-Nr. 4 in Richtung Kapellenstraße voll gesperrt

Vollsperrung Taubenstraße (Neubau Haus)

Ab 06.10.2022 ist die Taubenstraße ab Haus-Nr. 4 in Richtung Kapellenstraße bis voraussichtlich 31.12.2022 voll gesperrt. Ein Durchgang für Fußgänger ist ebenfalls nicht möglich. Zusätzlich besteht an der Kapellenstraße bis zur Einfahrt Taubenstraße in dieser Zeit ein absolutes Haltverbot.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon