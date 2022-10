„Heute für Morgen pflanzen“ UplandParcs unterstützt tatkräftig die Aktion der Stadt Winterberg

Winterberg: Hitze, Trockenheit und Schädlinge machen den Wäldern im Sauerland stark zu schaffen. In den vergangenen Jahren starben zahlreiche Bäume ab. Große Flächen an Bäumen mussten gefällt werden, um Schädlingen, wie dem Borkenkäfer, die Nahrungsgrundlage zu entziehen. Gerade die Fichtenwälder sind am stärksten betroffen.

Die Stadt Winterberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Waldsterben entgegenzuwirken. Es sollen 22.000 Laubbäume rund um Winterberg eingepflanzt werden. Jeder hat die Möglichkeit diese Aktion als Baum Pate oder -Patin zu unterstützen und dazu beizutragen die Wälder wieder aufzuforsten.

Auch uns von UplandParcs liegt es am Herzen, dass wir und auch unsere Gäste, in Zukunft das wunderschöne Sauerland weiterhin „natürlich genießen“ können. Denn allein 6 unserer Ferienparks liegen in Winterberg oder in der direkten Umgebung.

Bei der Planung neuer Ferienparks ist es uns sehr wichtig die Natur so wenig wie möglich zu belasten und unsere Unterkünfte energiesparend zu gestalten. Daher wollten wir dieses einmalige Projekt in Winterberg nicht nur als Baumpaten unterstützen, sondern auch tatkräftig mit anpacken.

Somit machte sich ein Teil unseres Teams am Mittwoch, den 05.10.2022 auf den Weg nach Winterberg, um dort mit vollem Körpereinsatz selbst 100 Bäume einzupflanzen. Es wurden fleißig Löcher gebuddelt und die verschiedenen Setzlinge eingesetzt. Gepflanzt wurden unter anderem Buche, Eiche und verschiedene Tannen. Dabei erfuhren wir, dass eine bunte Mischung an Baumarten den Wald wesentlich besser schützt vor Trockenperioden, Schädlingen und Windbruch als die bisherigen Fichtenbestände.

Tatsächlich hatten wir innerhalb nicht mal 40 Minuten alle 100 Bäume eingepflanzt. Die Aktion war für uns ein voller Erfolg und wir wünschen uns, dass noch viele weitere dieses großartige Projekt unterstützen und auch Baumpate werden.

Sind auch Sie bereits Baumpate in Winterberg geworden? Dann teilen Sie Ihren Moment auf Instagram und Facebook und verlinken uns mit @uplandparcs. Wir belohnen Ihre Mithilfe mit einem 10 % Rabattgutschein auf Ihre nächste Buchung bei uns (gültig im Zeitraum bis zum 15.12.2022).

Die Möglichkeit Baumpate zu werden, gibt es auf der Winterberger Homepage: https://www.winterberg.de/vor-ort-aktuelles/heute-fuer-morgen-pflanzen/

QuelleText + Bild: Kristin Kaiser, Marketing, Upland Parcs

