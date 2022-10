Im Blickpunkt großer Portale: Willingen bei Urlaubern besonders beliebt

Erlebnisregion Willingen in der Krise auf einem guten Weg – Unter den westdeutschen Urlaubszielen ist Willingen besonders beliebt

Der Sommer hat den Tourismus aufleben lassen und Urlaubsziele im eigenen Land werden für die Deutschen immer beliebter. Davon profitiert Willingen Umfragen zufolge in besonderem Maße. Ermittelte Trends zeigen trotz zunehmender Preissensibilität der Gäste Chancen für die heimischen Betriebe.

Die Destination Solutions hat aus den eigenen Buchungsdaten die beliebtesten Urlaubsziele Deutschlands ermittelt. Ergebnis: Unter den westdeutschen Urlaubszielen ist Willingen besonders beliebt. Die Analyse präsentiert die meistgebuchten Ziele in allen Flächen-Bundesländern aus ihrem Vertriebsnetz. In Hessen entschieden sich Reisende am häufigsten für Edertal/Hemfurth-Edersee, Lautertal/Reichenbach und Willingen/Upland.

Auch das stimmt optimistisch: In einem weiteren Report hat das auf die Vermarktung von Ferienunterkünften spezialisierte Unternehmen die aktuellen Angebotskapazitäten für die Monate Oktober, November und Dezember analysiert. Der Report zeigt, dass die Reiselust stärker ist als die Sorge vor der steigenden Inflation. Insgesamt sind die deutschen Destinationen für das vierte Quartal 2022 stärker gebucht als im Vorjahreszeitraum. „Wir haben einen sehr hohen Anteil an spontanen Anfragen, sind aber optimistisch, die Vorjahreswerte mindestens wieder zu erreichen.“, so Tourismusdirektor Norbert Lopatta.

Die Auswertung unterstreicht zudem den Trend zum „Remote“-Arbeiten, eine Kombination von Freizeitreisen und Arbeiten. Hier zeige sich auch für die heimischen Gastgeber noch viel Potenzial, ist Lopatta überzeugt.

Neben zunehmender Nutzung digitaler Informations- und Buchungsangebote, bescheinigt, das Online-Reiseportal Urlaubspiraten den Gästen, sich auf Bekanntes und Bewährtes zu besinnen. 32 Prozent entschieden sich anhand des ihnen aktuell zur Verfügung stehenden Budgets für ihr Urlaubsziel. Dabei kehrten viele Reisende in diesem Jahr wieder zu altbewährten Zielen zurück: Beinahe 23 Prozent der Befragten verbrachten die Ferien an einem Ort, den sie schon einmal besucht hatten. Auch diese Befragung bestätigt den Trend zum „Remote“-Arbeiten. Insgesamt setzten mehr als 90 Prozent der Befragten während ihrer Ferien auf die Unterstützung des Smartphones.

Immer mehr rückt Willingen in den Blickpunkt großer Portale. So bekräftigt das reichweitenstärkste redaktionelle Technik- und Verbraucherportal im deutschsprachigen Internet, chip.de, seine Empfehlung für die zehn schönsten Wanderwege im Herbst. Darunter der Uplandsteig.

Eine Umfrage zum Reiseverhalten der Deutschen 2022 von MyPostcard, einer mobilen App für Smartphones, Tablets und eine Website zum Versenden personalisierter, gedruckter Postkarten, stellt fünf herbstliche Urlaubsempfehlungen inklusive Tipps für umweltfreundliches Wandern in Deutschland vor. Dabei steht Willingen als Teil der “Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ auf Platz Eins. Der heilklimatische Kurort, der zugleich Kneipp-Heilbad ist, biete mit einem ausgezeichneten Netz an Wanderwegen, Kurwegen, Nordic-Walking- und Bikestrecken perfekte Bedingungen für eine heilsame Klimatherapie – so das Portal.

Quelle: Susanne Schulten, Tourist-Information Willingen, 34508 Willingen

Foto Credit: Tourist Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon