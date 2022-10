Brilon: Zeuge nach tödlichem Unfall gesucht / Fünf Blutproben wegen Drogenkonsums am Steuer

Zeuge nach tödlichem Unfall gesucht

Brilon: Nach einem tödlichen Verkehrsunfall sucht die Polizei nach einem Zeugen. Der Unfall ereignete sich am 26. September 2022 auf der Korbacher Straße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/5330395). Der Mann befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit seinem Auto hinter dem LKW.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leistete er erste Hilfe. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wird der Zeuge gebeten, sich mit der Polizei in Brilon unter der 02961 /90 200 in Verbindung zu setzen.

Fünf Blutproben wegen Drogenkonsums am Steuer

Innerhalb von 12 Stunden wurden im Hochsauerlandkreis fünf Kraftfahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Drogen standen, aus dem Verkehr gezogen. Gegen 10:45 Uhr fiel eine Autofahrerin in Sundern bei einer Polizeikontrolle auf. Der nächste Autofahrer wurde in Olsberg um 12:25 Uhr kontrolliert. In Oeventrop erwischte es einen E-Scooter Fahrer gegen 14:45 Uhr. Um 19:10 Uhr wurde ein Autofahrer in Meschede positiv auf Drogen getestet.

Der letzte Fall für diesen, für die Polizei erfolgreichen Tag war wieder ein E-Scooter Fahrer in Neheim, der um 22:45 Uhr mit Drogen am Lenker erwischt wurde. Alle fünf wurden zur Blutprobe gebeten. Gegen sie wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Drogenbesitz ermittelt.

