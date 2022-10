youngcaritas Brilon, Sekundarschule Medebach-Winterberg und BiV erstellen: Die Wheel-Map für Winterberg

Winterberg – Brilon: Besuchermagnet, Sportstätte und eine Stadt, in der Menschen gerne leben: „Winterberg ist attraktiv und wir möchten die Stadt noch attraktiver für alle Menschen machen“, kündigt Nadine Gebauer vom Caritasverband Brilon an. „Wir werden die Wheel-Map für Winterberg fortschreiben.“ Dabei geht es um Barrierefreiheit und Teilhabemöglichkeiten, und zwar ganz konkret: Wo kann ich mich wie gut als Mensch mit Behinderungen in Winterberg bewegen? Eine Grundsatzfrage, die auch viele ältere Menschen stellen.

Nadine Gebauer initiiert Aktionen der youngcaritas Brilon, bei denen ganz unterschiedliche Menschen für die gute Sache zusammenkommen. Die Wheel-Map ist das nächste Projekt und wurde bereits in Brilon erprobt und für super befunden. Jetzt wollen die Akteuerinnen der youngcaritas Brilon in Kooperation mit den Schülern der Sekundarschule Medebach-Winterberg sowie mit Friedhelm Geilen von der Behinderteninteressensvertretung (BiV) Winterberg und Daniel Albers, Sprecher der BiV Olsberg, in Winterberg auf Tour gehen. Start ist jetzt im Oktober.

„Die Wheel Map läuft im Rahmen der Zukunftswerkstatt der Sekundarschule. Dabei sollen die Schüler für das Leben lernen und wie man auf Menschen zugeht, wozu auch Empathie, Solidarität und natürlich auch Selbstwirksamkeit gehören“, betont Nadine Gebauer. Konkret werden die Schüler gemeinsam mit Betroffenen die Stadt erkunden und dabei auch die Rollen wechseln. Wie sind Rollator und Rollstuhl tauglich ist die Innenstadt? Sind öffentliche Toiletten auch barrierefrei? Komme ich als mobilitätseingeschränkter Mensch Restaurants, Hotels, Kinos, Supermärkte, Banken oder Geschäfte oder muss ich draußen bleiben?

„Wir erkunden die Orte gemeinsam und erstellen dann die Wheel-Map, auf der die Orte nach einem Ampelsystem für Barrierefreiheit bewertet sind. Es ist eine Online-Karte, sodass alle Winterberg-Fans sofort und von überall darauf zugreifen können“, betont Nadine Gebauer. Erklärtes Ziel ist, dass mobilitätseingeschränkte Personen sowohl besser ihren Tag planen als auch leichter am Alltag teilhaben können. Projektstart ist am 21. Oktober, das Ende am 16. Dezember.

Info: Das ist die Wheel-Map

WheelMap.org ist ein Community-Projekt der Sozialhelden e.V. Es wurde 2010 von Raul Krauthausen, deutscher Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, gestartet. Die WheelMap ist eine Online-Karte zum Finden und Markieren rollstuhlgerechter Orte. Alle Bürger*Innen haben Zugriff auf diese Online-Karte. Sie können Informationen zu einem Ort auf der Karte einsehen, hinzufügen oder einen neuen Ort auf der Karte anlegen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sowohl Bilder als auch Kommentare mit weiteren Einzelheiten beizufügen.

Mit Hilfe eines Ampelsystems werden öffentlich zugängliche Orte gekennzeichnet:

Grün (Rollstuhlgerecht): Eingang und alle Räume sind stufenlos erreichbar (ebenerdig, Aufzug oder verlegte Rampe).

Gelb (teilweise Rollstuhlgerecht): Der Eingang hat eine Stufe von 2-7 cm, die wichtigsten Räume sind stufenlos erreichbar.

Rot (Nicht Rollstuhlgerecht): Der Eingang hat höhere über 7 cm und mehrere Stufen, die Räume sind nicht erreichbar- wenn eine mobile Rampe zur Verfügung steht und gut ausgewiesen ist, wird es gelb markiert. Rampe ist nicht gleich Rampe, auch hier variiert die erlaubte Neigung zwischen höchstens 3-6 %, so dass sie ein Betroffener ohne fremde Hilfe nutzen kann.

Eine Rollstuhlgerechtes WC umfasst eine Durchgangsbreite der Tür mit mindestens 90 cm, Bewegungsfläche von mindestens 150x 150 cm, Haltegriffe, Unterfahrbares Waschbecken, WC-Becken mit größerer Sitzhöhe.

