Der Fürstbischof gibt sich die Ehre am Samstag, 22. Oktober 2022 im Kreismuseum Wewelsburg

Öffentliche Themenführung für Erwachsene am Samstag, 22. Oktober im Kreismuseum Wewelsburg

Wewelsburg: Als Nebenresidenz war die Wewelsburg gegen Ende der Renaissance auch Schauplatz illustrer Jagdgesellschaften und Ort der Diplomatie.

Kasper von Fürstenberg, engster Vertrauter des damaligen Paderborner Bischofs Dietrich von Fürstenberg, unter dessen Regie die Wewelsburg zum Dreiecksschloss umgebaut wurde, nimmt die Besucher der Wewelsburg in der öffentlichen Themenführung „Der Fürstbischof gibt sich die Ehre“ am Samstag, den 22. Oktober mit auf eine mit spannenden Anekdoten gespickte Reise in die Vergangenheit. Diese exklusive Führung im Renaissancekostüm gibt auf amüsante Weise einen Einblick in den Alltag des westfälischen Adels in einem Schloss. Im Anschluss an die Führung erwartet die Gäste ein kleiner Umtrunk mit Konfekt am historischen Kamin der Wewelsburg.

Treffpunkt ist im Foyer des Historischen Museums. Die öffentliche Führung für Erwachsene startet um 15 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Die Teilnahme kostet pro Person: 3 €. Karten kann man vor Ort oder online unter wewelsburg.de erwerben.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Weitere Informationen unter www.wewelsburg.de.

Bild: „Der Fürstbischof gibt sich die Ehre“ am Samstag, den 22. Oktober im Kreismuseum Wewelsburg.

Foto: © Oliver Krato/Kreismuseum Wewelsburg

