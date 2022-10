Mit CAD und Lötkolben Weihnachtsdeko erstellen – MINT-Adventskurse in der Stadtbibliothek Brilon

Bis Weihnachten sind es zwar noch ein paar Tage, aber man kann nie früh genug mit der Planung beginnen

Bis Weihnachten sind es zwar noch ein paar Tage, aber man kann nie früh genug mit der Planung und Herstellung der Geschenke beginnen. Die Stadtbibliothek Brilon und das zdi-Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis bieten drei Workshops an, in denen eher ungewöhnliche Geschenke hergestellt werden. Man kann Weihnachtsdeko löten, Geschenke mit einem CAD-Programm konstruieren oder Kosmetika herstellen.

Am Freitag, den 25.11.22 steht „Deko löten“ für Jugendliche (Zielgruppe 4.-6. Klasse) auf dem Programm. „Egal, ob Schülerinnen und Schüler schon Erfah­rung im Löten haben oder Anfän­ger sind, am Ende des Kreativtages wird jeder eine Weihnachtskugel, einen Tannenbaum oder ähnliche weihnachtliche Dekoration für Zuhause hergestellt haben.“ so Sabrina Kittler vom ZDI.

Vom Lippenbalsam bis zur Badebombe – Kosmetika gibt es in vielen Formen, Farben und Düften. Anstatt diese wie üblich zu kaufen, wird sie in dem Workshop am Freitag, den 9.12.22 selbst hergestellt. Dabei können Farben, Düfte, Formen nach eigenem Belieben ausgewählt werden. Diese Veranstaltung richtet sich an die Zielgruppe ab 7. Klasse.

Am Freitag, den 16.12.2022 wird mit dem FiloCut gearbeitet. Styropor kann mit dem Gerät in unterschiedlichste Formen geschnitten werden. Mit Hilfe von CAD werden Formen vorab selbst designet. (Zielgruppe ab 7. Klasse).

Die Workshops finden jeweils von 14:30 bis 18:30 Uhr in der Stadtbibliothek Brilon statt. Die Plätze sind begrenzt – die Teilnahme ist für Schülerinnen und Schüler kostenfrei. Anmeldungen nimmt das ZDI unter[email protected] zum 4. November 2022 entgegen.

Weitere Infos unter https://www.zdi-hsk.de/laufende-kurse-immer-wieder-mint/.

Seit 2010 engagiert sich das zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis mit Projekten und Workshops im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Das Ziel ist es, Kinder und Jugendliche und ihre Lehrer, Erzieher und Eltern für naturwissenschaftliche und technische Berufe begeistern. Die Stadtbibliothek Brilon ist langjähriger Partner dieses Netzwerkes.

