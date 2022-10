Sauerland-Museum lädt Familien und alle interessierten Besucher zum Erleben der interaktiven Sinnesstationen ein

Sauerland-Museum zeigt Mitmach-Ausstellung. An 18 verschiedenen Mitmach-Stationen bekommen die Besucher im Museums-Neubau die Möglichkeit ihre eigenen Sinne zu spüren und zu erfahren

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. Für einen Zeitraum von vier Wochen lädt das Sauerland-Museum Familien und alle interessierten Besucher zum Erleben der interaktiven Sinnesstationen ein. An 18 verschiedenen Mitmach-Stationen bekommen die Besucher im Museums-Neubau die Möglichkeit, ihre eigenen Sinne zu spüren und zu erfahren. Am Murmeltisch kann man zu zweit oder dritt eine Murmel durch ein Labyrinth lotsen und in die dafür vorgesehene Vertiefung versenken. Hier sind Achtsamkeit und Geschicklichkeit gefragt. Kinder können sich einfach „durch die Mangel drehen“ lassen oder im Kaleidoskop immer neue und andere Bilder produzieren. Im Farbmischwald entstehen allein durch das Rotieren einer Scheibe ganz neue Farbmischungen.

In der feinen Mitmachausstellung kommt es nicht auf das kognitive Verstehen von Phänomen an, sondern auf das sinnliche Erleben. Es gibt weder „richtig“ noch „falsch“, einzig die eigene Wahrnehmung ist wichtig.

Eröffnet wurde die Ausstellung bereits am Wochenende im Rahmen des „Fests der Sinne“. Bis zum 4. November wird die Show nun verlängert. Es gelten vergünstigte Eintrittspreise (6 Euro für Erwachsene, ermäßigt 3 Euro).

