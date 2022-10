Brilon Kultour: Fliegendes Theater bringt den „Schirmzauber“ nach Brilon

Brilon Kultour präsentiert Figurentheater als Kindertheater des Monats

Am 25. Oktober 2022 verwandelt sich das Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon in ein Figurentheater. Nach zwei ausverkauften Vorstellungen in der vorherigen Saison präsentiert Brilon Kultour um 14.30 Uhr Fliegendes Theater mit dem „Schirmzauber“, ein Stück für Kinder ab drei Jahren.

Ein kleiner Mann und sein Schirm sind die Hauptakteure in dem Stück. Der Wind weht den Schirm davon. Der Mann verfolgt ihn und gerät dadurch in immer neue Abenteuer. Er wird vom Staubsauger verschluckt und wieder ausgespuckt. Der Schirm landet im Wasser, wo ihn der Mann in einem Boot verfolgt. Schließlich landet der Schirm auf einer Insel, die sich aber als Hut eines Riesen entpuppt. Endlich erwischt der Mann seinen Schirm und fliegt mit ihm in einem Luftschiff davon. Bezaubernd schöne Bilder mit verblüffenden Verwandlungen lassen die Zuschauenden offenen Mundes träumen und zeigen, dass auch Kinder für feinfühlige Poesie zugänglich sind.

Eintrittskarten für das Theater mit Figuren und Objekten gibt es ab sofort bei der BWT für

4,00 Euro, telefonisch unter 02961-9699-0 oder per Mail an [email protected] Die Aufführung wird gefördert vom Kultursekretariat Gütersloh und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fotountertitel: Brilon Kultour präsentiert Fliegendes Theater mit “Schirmzauber”

Fotoquelle: Lisa Violetta Gaß

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon