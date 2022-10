Peter Liese gehört zu den Top 5 Umweltpolitikern in der gesamten Europäischen Union

Auf einer Liste mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Robert Habeck. Peter Liese: Danke an alle in Südwestfalen und im Hochstift, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen

In dieser Woche veröffentlichte das einflussreichste Brüsseler Politikmagazin Politico eine Liste der einflussreichsten Umweltpolitiker in der Europäischen Union. Peter Liese, der umweltpolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten) und Abgeordnete für Südwestfalen und das Hochstift wurde dabei in die Top 5 gewählt. „Das ist eine große Ehre“, zeigt sich Peter Liese beeindruckt.

Die anderen 5 sind die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, der Umweltausschuss-Vorsitzenden Pascal Canfin, ein Vertrauter von Präsident Macron und die polnische Klimaministerin Anna Moskwa.

„Die Auflistung zeigt schon, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Robert Habeck ist für mich kein Vorbild, sondern ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Seine Gasumlage war fatal und die Entscheidung, nicht alle Kernkraftwerke in Deutschland weiterlaufen zu lassen, bis das Schlimmste überstanden ist, führt zu höheren Strompreisen und weniger Klimaschutz. Wir brauchen jetzt dringend Lösungen, die alle 3 Probleme gleichzeitig anpacken. Hohe Preise bekämpfen, endlich unabhängig von Russland werden und das Klima schützen“, erklärte Peter Liese.

„Sehr interessant derjenige, der am meisten zum Klimaschutz und zur Energiewende beiträgt, ist nach Ansicht von Politico Vladimir Putin. Er hat zwar NULL Visionen, aber durch den brutalen Angriffskrieg in der Ukraine und den Stopp der Gaslieferungen macht er wie kein anderer klar wir müssen auf Alternativen setzen, vor allen Dingen auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Dafür werde ich weiter kämpfen. Die Auszeichnung ist dabei für mich eine große Motivation. Danke an alle, insbesondere in unserer Heimat Südwestfalen und dem Hochstift, die mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen“.

