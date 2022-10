Wieder ab November auf dem Programm: Caritas-Kochkurs, regional, saisonal und nachhaltig

Gemeinsam kochen und genießen steht beim Kochkurs auf dem Programm – Gesund und günstig genießen

Brilon. Gemeinsam kochen und genießen steht beim Kochkurs des Caritasverbandes Brilon wieder ab November auf dem Programm. Unter dem Titel „Gesund und günstig genießen“ zeigt Referentin Huberte Mähler, Hauswirtschaftsleiterin im Seniorenzentrum St. Engelbert, wie hochwertige, unkomplizierte, leckere und gleichwohl günstige Menüs zubereitet werden. Während des Kurses erhalten die Teilnehmer wertvolle Tipps und Informationen rund um die Themen bio, regional, saisonal und nachhaltig.

Willkommen sind interessierte Frauen und Männer jeden Alters. Die Kochreihe wird in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken im Erzbistum Paderborn e.V. und dem Warenkorb Brilon durchgeführt. Lebensmittel werden vom Markant Markt Urban in Brilon gespendet. Der Unkostenbeitrag für die vier Abende beträgt 4 Euro. Die Kochgruppe trifft sich in der Caritas-Kontaktstelle „Blickkontakt“, Gartenstraße 8 in Brilon. Anmeldungen nimmt Rita Kowalski bis zum 3. November unter Telefon 0 29 61 97 19 96 oder via Mail [email protected] entgegen. Die Teilnahme ist auf zehn Personen begrenzt. Die Termine sind jeweils mittwochs am 9., 16., 23. und 30. November, jeweils von 17 bis 20 Uhr.

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Caritasverband Brilon e.V.

