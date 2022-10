Dance Fitness – Neues Kursangebot findet starken Anklang

Dance Fitness im TSC Olsberg – Neues Kursangebot findet starken Anklang

Der nach den Sommerferien neu gestartete Kurs „Dance Fitness“ findet starken Anklang. Darum wird nach den Herbstferien zu gewohnter Zeit das Angebot weitergeführt.

Der Kurs „Dance Fitness“ startet am Mittwoch, den 19.10. um 18.00 Uhr. Jeder der Interesse hat die bisherigen Einheiten weiter zu führen oder neu ein zu steigen, kann am kommenden Mittwoch, auch zum Schnuppern, vorbei kommen. Anschließend findet der Kurs weitere 5x mittwochs im vereinseigenen Tanzstudio (Am Schwesternheim 5, 59939 Olsberg) statt und kostet für Erwachsene 40 €; Studenten, Schüler, Ausbildende zahlen 30€. Vereinsmitglieder frei

„Dance Fitness“ verbindet unterschiedliche Elemente wie zum Beispiel Ausdauer, Kondition, Koordination, Stärkung des Körpergefühls etc. Unter der Leitung von Nora Hertwig und Nicole Köster können sich die Teilnehmer/-innen auf Grundschritte und „kleine“ Choreografien aus verschiedenen Tanzstilen freuen. Für die Trainerinnen steht aber vor allem die Freude und der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. „Tanzen in jedem Alter“ (TijA) heißt das Motto für diesen Kurs, jeder wird individuell nach seinen körperlichen Fähigkeiten mitmachen können. Einen Tanzpartner oder eine Tanzpartnerin wird für dieses Kursangebot nicht benötigt.

Weitere Infos unter www.tsc-olsberg.de oder [email protected]

Quelle Text + Bild: Stefan Eifler, Pressewart

