Bilderbuchkino „Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“

Stadtbibliothek Brilon am 3.11.22: „Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“

Die Stadtbibliothek Brilon lädt wieder zu einem Bilderbuchkino live und vor Ort in die Räume der Bücherei ein. Am Donnerstag, den 3. November 2022 liest Steffi um 15.30 Uhr das Bilderbuch „Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“ von Otfried Preußler vor.

Wie jede Nacht erwacht das kleine Gespenst pünktlich zur Geisterstunde. Doch was ist das? Im Burgmuseum wurde alles neu eingerichtet. Das kleine Gespenst nimmt sofort alles genau unter die Lupe – und räumt dabei auch gleich noch um. Das sorgt am nächsten Tag für ein ordentliches Tohuwabohu auf Burg Eulenstein. Eine herrlich kindgerechte Gespenstergeschichte.

Im Anschluss an die Veranstaltung in der Bibliothek findet um 17 Uhr das „digitale Bilderbuchkino im Online-Format“ statt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Für die Veranstaltungen bittet die Stadtbibliothek Brilon um Anmeldung unter Tel. 02961 / 794460 oder Mail: [email protected].

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit: AdobeStock 308967208

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon