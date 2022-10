Brilon: Fahnenmast vor Rathaus beschädigt / Olsberg: Einbruch in Werkstatt

Fahnenmast vor Rathaus beschädigt – Zeugen gesucht

Brilon: In der Nacht von Samstag auf Sonntag hoben unbekannte Täter den sechs Meter hohen Fahnenmast vor dem Rathaus aus der Verankerung. Der Mast lag bei Entdeckung der Tat auf dem Pflaster vor dem Rathaus. Der Mast wurde dabei beschädigt. Nach Angaben der Stadt Brilon hat sich an dem Mast eine Regenbogenflagge befunden, die noch am Tatort lag. Die Regenbogenflagge gilt unter anderem als Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Einbruch in Werkstatt

Olsberg: Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr bis Sonntag, 17:00 Uhr in eine Werkstatt in der Heinrich-Sommer-Straße ein. Sie brachen in der Werkstatt Schränke und Spinde auf und konnten nach der Tat unerkannt entkommen. Die Art und Höhe der Beute muss noch ermittelt werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon