POL-HSK: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Am Abend gegen 22:35 Uhr konnte die Polizei Meschede zwei Einbrecher im Industriegebiet Enste festnehmen. Diese hatten vorher versucht, in eine Firma in der Straße „Am Steinbach“ einzubrechen. Eine Zeugin hat sich bei der Polizei gemeldet. Sie hatte eine Alarmmeldung nach Hause bekommen und ist dann zu der Firma gefahren. Dort hat sie die Aufnahmen der Überwachungskamera ausgewertet. Auf dem Video war ein Kleintransporter zu sehen, wie er auf das Firmengelände fuhr. Kurze Zeit später, nach der Alarmmeldung, ist der Transporter wieder vom Gelände gefahren.

Aufgrund der Beschreibung der Zeugin konnte das Fahrzeug von der Polizei in Tatortnähe angehalten werden. Die zwei Insassen, ein 22-jähriger und ein 14-jähriger, beide aus Dortmund, wurden vorläufig festgenommen. An der Firma stellten die Polizisten fest, dass die Täter versucht hatten über ein Tor in die Firma zu gelangen. Durch den ausgelösten Alarm wurden sie vertrieben.

