Herzlichen Glückwunsch – Niklas Frigger ist neuer Stadtverbandsvorsitzender der CDU Brilon

Zum Nachfolger von Wolfgang Diekmann wurde am Donnerstag, 20.Oktober 2022 Niklas Frigger neuer als Stadtverbandsvorsitzender gewählt. Die Wahl fand am Donnerstag im Pfarrzentrum Brilon durch die CDU-Mitglieder statt. Er tritt damit die Nachfolge des Petersborners Diekmann an.

Quelle: CDU Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon