Benefizkonzert in Petersborn am 30.10.2022 ab 11:00 Uhr am Gemeinschaftshaus Grün-Weiß!

Breylske Big Band spielt 2 Stunden für „Projekt Rasenplatz“

Am Sonntag, 30. Oktober ab 11.00 Uhr lädt der TuS Petersborn-Gudenhagen zu einem Frühschoppen-Konzert in das Gemeinschaftshaus Grün-Weiß in Petersborn ein. Für diese Benefizveranstaltung konnte die Breylske Big Band gewonnen werden. Die Band steht für satten Big-Band-Sound in voller Besetzung mit 5 Saxophonen, 4 Trompeten, 4 Posaunen und Rhythmus-Gruppe. Big-Band-Klassiker, Swing- und Popmusik der Big-Band-Größen Glenn Miller, Hugo Strasser, Count Basie, Sammy Nestico oder Duke Ellington und mehr prägen das Repertoire der Band. Freuen Sie sich auf einen „beswingten“ Vormittag.

Mit Bratwurst, Bier und Limo ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Nachmittags laden wir zu Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln ein.

Der Reinerlös ist für das Projekt „Rasenplatz“ bestimmt und soll die entstandenen Unkosten des Vandalismusschadens weiter reduzieren. Wie bereits durch die Presse bekannt, wurde der neue Rasenplatz Ende August mit einem Auto befahren und durch „Cruising“ stark beschädigt.

An diesem Tag haben alle Besucher die Möglichkeit, weitere Rasenplatzpatenschaften abzuschließen oder einen Teil der „alten Asche“ gegen eine kleine Spende zu erwerben. In Verbindung mit der aktuellen NETTO – Pfandspenden – Aktion würden wir uns an diesem Tag auch über weitere Pfandspenden sehr freuen. Entsprechende Behälter für leere Flaschen stellen wir bereit!

Der Tus Petersborn-Gudenhagen 1964 e.V. freut sich auf eine großartige Veranstaltung und hofft auf zahlreiche Besucher!

Wir sind sehr dankbar über die Unterstützung, die der TuS Petersborn – Gudenhagen in den letzten Wochen erfahren hat. Die finanziellen Spenden und auch die Mitwirkung bei den notwendigen Arbeitseinsätzen sind uns eine sehr große Hilfe. Auch die Resonanzen über die Dorfgrenzen hinaus haben uns sehr gefreut.

