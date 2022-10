Häuser am Meer – Brilon Kultour zeigt das Kunststück der Woche von Jörg Langhans

Mit dem 20. Lebensjahr hat der Briloner Malen als Hobby für sich entdeckt und seitdem seine Technik stetig weiterentwickelt

Mit dem 40. Kunststück der Woche von Brilon Kultour meldet sich das Fernweh. Das Motiv in den Dünen der Nordsee wurde von Jörg Langhans auf eine große Leinwand in Acryl gebannt, nachdem er im Urlaub eine Skizze davon angefertigt hatte. Mit dem 20. Lebensjahr hat der Briloner Malen als Hobby für sich entdeckt und seitdem seine Technik stetig weiterentwickelt. Er malt seine Motive mit verschiedenen Techniken, vor allem aber mit Aquarell und Acrylfarben. „Erlebtes und Gesehenes auf Leinwand festzuhalten ist mein Hauptantrieb.“

Seine farbenfrohen Werke hat er in verschiedenen regionalen Ausstellungen gezeigt. 2008 präsentierte Brilon Kultour seine Ausstellung „Natur/Mensch“ im Briloner Rathaus. Gern greift Jörg Langhans zu vollen und satten Farbtönen, wenn er seine gegenständlichen und realistischen Werke im Urlaub vor Ort oder in seinem Briloner Atelier erschafft. Einige davon sind auf seiner Homepage unter www.j-langhans.de zu sehen. Sich vor die „Häuser am Meer“ in wehende Gräser der Dünenlandschaft stellen, von der Nordsee träumen und auf das entlegene Meeresrauschen zu hören ist bis zum 4. November 2022 in der Derkeren Straße 10a möglich.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: „Häuser am Meer“ von Jörg Langhans als 40. Kunststück der Woche

Fotorecht: Jörg Langhans

