Eine Ode an den Abend – „Musik am Mittwoch“ im Foyer Rathaus Brilon  

Mittwoch, 02.11.2022 um 19.00 Uhr: „Musik am Mittwoch“ im Foyer Rathaus Brilon

Das Team von Brilon Kultour lädt am Mittwoch, 02.11.2022 um 19.00 Uhr zur Veranstaltungsreihe Musik am Mittwoch ins Foyer des Briloner Rathauses ein. Die Altenbürener Sängerfreunde 1979 freuen sich darauf, nach fast drei Jahren Pause wieder einen Auftritt zu haben. Sie wollen die Besuchenden beim Konzert im Rathaus mit einem bunten Strauß an Liedern verwöhnen, die den Abend preisen.

Unter der Leitung von Chorleiter Stephan Schmitz singen sie geistliche und weltliche Chorliteratur und laden die Besuchenden zum Mitsingen ein, die sich auf ein bunt gemischtes Programm bei freiem Eintritt freuen können.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Die Altenbürener Sängerfreunde 1979 mit „Musik am Mittwoch“ im Foyer Rathaus Brilon

Fotocredit: Altenbürener Sängerfreunde

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon