Kreismuseum Wewelsburg auch Allerheiligen geöffnet

Öffentliche Themenführung „Himmelswege“ für Familien mit Kindern ab 6 Jahren am Montag, 1. November

Das Kreismuseum Wewelsburg öffnet auch in diesem Jahr an Allerheiligen (1. November) von 10 bis 18 Uhr seine Türen. Eine besondere Feiertagsführung „Himmelswege“ wird für Familien mit Kindern ab 6 Jahren angeboten. Bei einem Rundgang durch die Wewelsburg erfahren kleine und große Gäste am Montag, den 1. November um 15 Uhr, was sich hinter den vielen hölzernen und steinernen Heiligenfiguren im Historischen Museum des Hochstifts Paderborn „versteckt“. Fast wie in der Kirche können sich die Kinder fühlen, wenn sie in der Abteilung „Sakrale Kunst im Hochstift Paderborn“ stehen. Jahrhundertealte Skulpturen zeigen Heilige wie Georg, Rochus und Katharina. Sie sind zum Teil Schenkungen aus Kirchengemeinden des Hochstifts Paderborn.

Was sich hinter diesen Figuren in der Wewelsburg verbirgt und warum sie heute als Heilige und Nothelfer gewürdigt und verehrt werden, erfahren Kinder in der etwa eineinhalbstündigen Führung. Bei einem Rundgang durch das Kreismuseum erzählt das Pädagogen-Team vom Heiligen Rochus, der an Pest erkrankt war und in einer einsamen Hütte von einem Engel geheilt wurde. Warum wurde der mutige Ritter Georg heiliggesprochen? In welcher Notsituation bittet man die Heilige Barbara heute um Hilfe? Kindgerecht wird das Leben und Sterben der Heiligen an diesem Nachmittag dargestellt.

Die Heiligennamen sind bekannt. Jedoch fragt sich sicher auch mancher Erwachsener, welche Legenden hinter den bekannten Persönlichkeiten stecken. „Himmelswege“ ist eine spannende Führung für Groß und Klein.

Die öffentliche Themenführung für Familien mit Kindern ab 6 Jahren dauert rund 1,5 Stunden. Die Teilnahme kostet pro Person 2 €. Die begrenzten Karten kann man vor Ort oder bequem unter www.wewelsburg.de erwerben. Treffpunkt ist im Foyer des Historischen Museums.

Bildunterzeile: Auf Himmelswegen wandern: Gäste der Wewelsburg erfahren an Allerheiligen die verborgenen Geschichten hinter den Heiligenfiguren im Historischen Museum des Hochstifts Paderborn.

