Hochschulwahlversammlung wählte ausgewiesene hochschulpolitische Expertin

Dr. Ulrike Senger ist designierte Rektorin der Fachhochschule Südwestfalen

Die Hochschulwahlversammlung wählte am 18. Oktober 2022 mit großer Mehrheit Dr. Ulrike Senger zur designierten Rektorin der Fachhochschule Südwestfalen. Sie tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Claus Schuster so bald wie möglich an.

Diese Rektoratswahl war in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen stand zum ersten Mal in der Geschichte der Fachhochschule Südwestfalen und ihrer Vorgängereinrichtungen eine Frau als Kandidatin zur Wahl. Zum anderen kommt die designierte Rektorin anders als ihre Vorgänger nicht aus dem Kreis der Lehrenden der Hochschule.

Die langjährige Wissenschaftsmanagerin implementiert zurzeit die institutionelle Verankerung eines digitalen Wissensmanagements am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz. Dr. Ulrike Senger studierte zunächst Sprachen in Frankreich, Italien und an der Universität Heidelberg, wo sie auch ihre Promotion abschloss. 2007 erfolgte die Habilitation in Hochschulbildung an der TU Dortmund.

Schwerpunkte ihrer beruflichen Tätigkeit an verschiedenen Hochschulen lagen in den Bereichen Hochschuldidaktik, Innovation in Studium und Lehre, lebenslanges Lernen und Internationalisierung.

„Die Fachhochschule Südwestfalen bietet große Zukunftspotenziale. Es liegt mir sehr am Herzen, in einem kreativen Zusammenwirken mit Ihnen und allen diversen Beteiligten ‚unsere Hochschule‘ in den nächsten Jahren weit voranzubringen“, umriss die zukünftige Rektorin ihre Ziele.

Foto: (FH): (v.l.n.r.) Kanzler Heinz-Joachim Henkemeier, Prof. Dr. Alfons Noe, Stellvertretender Vorsitzender der Findungskommission und Horst-Werner Maier-Hunke, Vorsitzender des Hochschulrates, gratulierten Dr. Ulrike Senger zur Wahl

