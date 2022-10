POL-HSK: Mehrere Autokennzeichen gestohlen / Unfallfluch auf der Korbacher Straße – Zeugen gesucht

Autokennzeichen gestohlen

Medebach, Marsberg: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Medebach in der Oberstraße und der Niederstraße an vier Autos die Kennzeichen gestohlen. In Marsberg wurde gestern im Steinweg zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr ein Autokennzeichen entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200 oder die Polizeiwache in Marsberg 02992 / 90 200 3711.

Brilon-Wald: Am Freitag gegen 07:45 Uhr ereignete sich unter dem Viadukt ein Auffahrunfall. Ein Auto musste verkehrsbedingt warten und eine Autofahrerin bemerkte dieses zu spät. Sie fuhr auf das wartende Auto auf. Nach dem Unfall fuhr das Auto weiter, ohne dass sich die Verursacherin bei dem Fahrer melden und ihre Personalien angeben konnte. Die Verursacherin konnte nur angeben, dass es sich bei dem anderen Fahrzeug um einen weißen SUV gehandelt hat. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

